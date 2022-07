Stolica: Policja ścigała wynajęte auto, kierowca koziołkował, trafił do szpitala

Przy stołecznym skrzyżowaniu Towarowej i Grzybowskiej kierujący seatem jednej z firm wynajmujących samochody nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i uciekał przed pościgiem. Na ul. Stawki stracił panowanie nad autem, które koziołkowało, a on trafił do szpitala.

Kierowca jechał sam, nie było poszkodowanych wśród postronnych osób, ale podczas koziołkowania uszkodził inny samochód, latarnie, słupki i drzewo.

Jak podała policja, mężczyzna miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany, ale uskarżał się na ból i trafił do szpitala.

Informację o zdarzeniu, do którego doszło po policyjnym pościgu, podała na stronie internetowej TVN Warszawa.