Stolica: Premiera monodramu Sławomira Hollanda "Jak to było naprawdę" - 28 grudnia

Na deskach Teatru Kępa w PROM-ie Kultury Saska Kępa 28 grudnia odbędzie się premiera monodramu Sławomira Hollanda pt. "Jak to było naprawdę". Przedstawienie na podstawie opowiadania Antoniego Słonimskiego wyreżyserowała Alicja Choińska.

"Czy można żyć bez mrzonki? To ważne pytanie Antoni Słonimski zadaje czytelnikom opowiadania +Jak to było naprawdę+, które stało się kanwą monodramu. Zadaje to pytanie w roku 1966, w epoce pełnego rozkwitu gomułkowskiego PRL-u, w świecie Galluxów, Komisów i bonów PKO, kiedy to poważni urzędnicy z dumą nosili na szyi wieńce z trudem zdobytego papieru toaletowego" - czytamy w informacji o spektaklu.

Zaznaczono, że "Słonimski wykpiwa bezlitośnie ten świat, a uwikłanych w jego biurokratyczne meandry bohaterów traktuje z ciepłem i serdecznością". "Wszyscy pielęgnowali wtedy złudzenie, że zły los można odwrócić" - dodano.

"A my? Czy nie potrzebujemy mrzonki zdolnej odgrodzić nas od rzeczywistości? W tę podróż zabierze nas Sławomir Holland, znakomity aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, twórca wielu cieszących się powodzeniem i nagradzanych monodramów" - napisano w zapowiedzi.

Reżyseria - Alicja Choińska. Występuje Sławomir Holland.

Premiera "Jak to było naprawdę" - 28 grudnia o godz. 19 w stołecznym PROM-ie Kultury Saska Kępa (ul. Brukselska 23).