Stolica: Premiera spektaklu "Gdzie jest Buteleczka?" w Teatrze Garnizon Sztuki - w niedzielę

W warszawskim Teatrze Garnizon Sztuki 5 grudnia odbędzie się premiera muzycznej bajki ekologicznej pt. "Gdzie jest buteleczka?". Autorem scenariusza i reżyserem przedstawienia jest Piotr Stawski. Muzykę i piosenki napisał Piotr Aleksandrowicz.

"Przed nami kolejne wyjątkowe wydarzenie w Teatrze Garnizon Sztuki, które wpisze się w inaugurację sezonu teatralnego 2021/22. Tym razem przygotowujemy coś specjalnego dla naszych najmłodszych widzów. Z autentycznej potrzeby zwrócenia uwagi na problem śmieci, które zalewają całą naszą planetę, powstała ekologiczna bajka muzyczna +Gdzie jest buteleczka?+" - zapowiedziano na stronie teatru.

Zaznaczono, że celem twórców "jest uświadomienie dzieci i dorosłych jak ważna dla środowiska jest segregacja odpadów i wspólne dbanie o planetę już od najmłodszych lat". "Każdy z nas może zostać Superbohaterem, bo każdy ma realny wpływ na przyszłość Ziemi - zmiany, jakich dokonujemy w jednym miejscu, mają wpływ na ludzi i zwierzęta żyjące po drugiej stronie globu" - podkreślono.

"Przyjaźń, szacunek do natury i do drugiego człowieka to wartości, które przekazujemy w naszej bajce, a wpadające w ucho piosenki inspirują do działania. Razem możemy uratować naszą Planetę, a dzieci to nasza nadzieja!" - napisali twórcy.

"Kiedy plastikowa Buteleczka trafia na plażę, szybko przekonuje się, że nie jest to odpowiednie dla niej miejsce. Jakieś niesforne dziecko zostawiło ją na piasku, a przecież powinna leżeć, razem z innymi butelkami, w pojemniku na plastiki" - czytamy w streszczeniu bajki.

Wyjaśniono, że "nie tylko wysoka temperatura jest dla niej zagrożeniem". "Prawdziwe kłopoty pojawiają się, gdy butelka wpada do Oceanu. Szybko znosi ją fala, prąd morski oddala od brzegu, a Buteleczka traci orientację" - napisano.

"W poszukiwaniu drogi do domu napotyka Glonka, z którym się zaprzyjaźnia. We wspólnej podróży poznają innych mieszkańców Oceanu - Rafę Koralową, Żółwia Morskiego, w końcu Wieloryba, dzięki któremu trafiają na wielką wyspę plastiku gdzieś na środku Oceanu Spokojnego" - czytamy w zapowiedzi spektaklu. "Ale Buteleczka bardzo tęskni za rodzicami" - wyjaśniono.

Zaznaczono, że premiera spektaklu "Gdzie jest Buteleczka?" rozpoczyna cykl bajek edukacyjnych w Teatrze Garnizon Sztuki. "Podejmujemy ważne problemy współczesności i opowiadamy o nich językiem najmłodszych. Zawsze niesiemy pozytywne przesłanie i dajemy nadzieję" - podkreślono na stronie teatru.

Scenariusz i reżyseria - Piotr Stawski. Kompozytor muzyki i piosenek - Piotr Aleksandrowicz. Scenografię i kostiumy zaprojektowała Marta Baczewska-Ologele.

Występują: Weronika Stawska, Aleksandra Gotowicka, Przemysław Niedzielski, Katarzyna Janiszewska i Szymon Kołodziej.

Premiera - 5 grudnia o godz. 15 w stołecznym Teatrze Garnizon Sztuki (ul. M. Konopnickiej 6).