Stolica: Spektakl "Powrót Norwida" w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - we wtorek

W Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) w Zamku Ujazdowskim 14 grudnia pokazane zostanie przedstawienie "Powrót Norwida" z tarnowskiego Teatru Nie Teraz. Twórcą adaptacji sztuki Kazimierza Brauna jest Tomasz Antoni Żak. Spektakl wyreżyserowali Kazimierz Braun i Tomasz Antoni Żak.

"+Powrót Norwida+ to zaskakująca opowieść o starym umierającym człowieku odnalezionym w jakimś miejskim zaułku. Wszystko wskazuje na to, że utracił pamięć, choć po pewnym czasie opiekujący się nim odkrywają, że nazywa się Norwid - Cyprian Norwid. Ale przecież ten Norwid umarł w jakimś przytułku w Paryżu w roku 1883? Tymczasem ten odnaleziony dziwny człowiek żyje dzisiaj, a policja zajmuje się ustaleniem jego tożsamości…" - czytamy w zapowiedzi przedstawienia.

Jak wyjaśniono, "umieszczony w hospicjum człowiek pamięta wszystko, a siła jego wspomnień jest tak wielka, że zmienia rzeczywistość". "To trochę tak, jakby z namalowanego obrazu schodzili do nas żywi ludzie, by potem zabrać nas ze sobą na drugą stronę" - napisano na stronie CSW.

Zaznaczono, że "ten spektakl to również bolesna diagnoza polskiej emigracji, wymuszanej od pokoleń głupotą rządzących czy okupacjami, brakiem wolności, ale także zwykłą biedą". "W ten sposób wciąż jesteśmy pozbawiani najwartościowszych ludzi, w tym twórców i artystów. I kiedy w końcu do nas wracają, to najczęściej w trumnach, ekshumowani po latach" - czytamy w informacji. "Ale ci - można powiedzieć - mają i tak szczęście, którego zabrakło Norwidowi, bo on nie ma nawet swego grobu" - podkreślono.

Reżyseria - Kazimierz Braun i Tomasz Antoni Żak. Adaptacja i scenografia - Tomasz Antoni Żak. Występują Waldemar Czyszak, Anna Warchał i Karol Zapała.

W spektaklu wykorzystano fragmenty kompozycji Fryderyka Chopina: IV Preludium e-moll ("Duszenie się"), Walc cis-mol op. 64, Marsz żałobny oraz walc Johanna Straussa "Poranna gazeta".

"Powrót Norwida" miał swoją premierę w tarnowskim Ratuszu Staromiejskim 22 i 23 października 2016 r.

Pokaz spektaklu w CSW w Zamku Ujazdowskim - 14 grudnia o godz. 19.

Więcej informacji o Teatrze Nie Teraz na stronie nieteraz.pl. Działalność artystyczno-edukacyjna Teatru Nie Teraz jest objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji.

Realizację przedstawienia współfinansowało Narodowe Centrum Kultury. Prezentacje wznowionego w 2019 r. spektaklu, w ramach przedsięwzięcia "NORWID", dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.