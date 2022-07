Stolica: W przeddzień 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego msza św. z udziałem władz

Z udziałem przedstawicieli władz państwowych, powstańców i mieszkańców stolicy w niedzielę po godz. 18.00, w przeddzień 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rozpoczęła się msza św. na placu Krasińskich w Warszawie.

W liturgii, której przewodniczy ordynariusz polowy Wojska Polskiego bp Wiesław Lechowicz biorą udział uczestnicy Powstania Warszawskiego, a także m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Obecni są też m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.

Ołtarz stoi na tle monumentalnego pomnika Powstania Warszawskiego, który przedstawia postacie powstańców.

Oficjalne obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zainaugurowało w sobotę 30 lipca spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z powstańcami warszawskimi w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent wręczył uczestnikom powstania ordery i odznaczenia państwowe.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.