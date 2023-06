Stolica: W związku z "Wiankami nad Wisłą" zamknięta Wisłostrada

W związku z odbywającymi się w Warszawie "Wiankami nad Wisłą" do godz. 4 nad ranem w niedzielę zamknięta będzie Wisłostrada - wynika z informacji zamieszczonej na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Na stronie WTP przekazano, że w związku z trwającą imprezą "Wianki nad Wisłą" do niedzieli do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu jest Wisłostrada na odcinku od ul. Krasińskiego do mostu Poniatowskiego. W związku z tym część autobusów została skierowana na trasy objazdowe.

Jak dodano, po zakończeniu imprezy może zostać zamknięta czasowo także Trasa W-Z.