Stolica: Wicepremier Piotr Gliński wręczył twórcom kultury medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Życzę, by polski teatr był prawdziwie otwarty na widza, by był "czuły" wobec każdego, aby nikogo nie wykluczał, a włączał. Żeby był samodzielny w myśleniu - powiedział wicepremier Piotr Gliński do uczestników poniedziałkowej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Teatrze Stanisławowskim w Warszawie.

W Teatrze Stanisławowskim w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w poniedziałek wieczorem zorganizowano uroczystość z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru.

"W Międzynarodowym Dniu Teatru dziękuję środowisku teatralnemu za to, co państwo robicie, za tę postawę w ciężkich czasach pandemii, a także w czasie wojny na Ukrainie. Polskie środowisko teatralne zaopiekowało się wieloma ukraińskimi artystami, a przed tym jeszcze białoruskimi" - przypomniał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. "Oni mieli i mają możliwość pracy w Polsce. Wspieramy także to, co tam się dzieje, po drugiej stronie granicy" - zaznaczył.

"Z okazji Dnia Teatru warto też złożyć życzenia. Życzę tego, by polski teatr był prawdziwie otwarty na widza, żeby był - jak mówi nasza świeża noblistka - +czuły+ wobec każdego, żeby nikogo nie wykluczał, a włączał. Żeby był samodzielny w myśleniu - mniej może naśladował to, co modne a ulotne - a szukał tego, co jest prawdziwą, głęboką odpowiedzią na wyzwania współczesności. I żeby się porozumiał także z wieloma nowymi grupami odbiorców" - powiedział prof. Gliński. "Jednym słowem, żeby realizował to wszystko, co - mam nadzieję - będzie realizował powołany dzisiaj jako instytucja państwowa, chociaż działający od kilku lat co najmniej, Teatr Klasyki Polskiej" - wyjaśnił wicepremier.

Przypomniał, że w poniedziałek w MKiDN powołano Teatr Klasyki Polskiej. "Dziś powołaliśmy instytucję kultury, instytucję artystyczną, która ma praktykować klasykę w szerokim i otwartym formacie. Bardzo cieszymy się, że w ten sposób spełniliśmy obowiązek państwa polskiego wobec kultury" - powiedział szef resortu kultury.

"Z okazji tego Międzynarodowego Dnia Teatru chcieliśmy uhonorować w imieniu państwa polskiego, w imieniu naszej wspólnoty narodowej tych najwybitniejszych, tych wspaniałych - i to nie tylko z obszaru teatru, chociaż współczesne gatunki kultury często się mieszają (...)" - mówił. "Szczególne podziękowania i gratulacje składam naszym dzisiejszym laureatom, którzy zostaną wyróżnieni tym najwyższym polskim odznaczeniem dla ludzi kultury, jakim jest Medal +Gloria Artis+" - podkreślił prof. Piotr Gliński.

Podczas uroczystości w Teatrze Stanisławowskim wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego wręczył 20 twórcom i animatorom kultury oraz teatru Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Złotymi Medalami "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" uhonorowani zostali: aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna Małgorzata Kożuchowska, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna Sławomira Łozińska, rzeźbiarz, twórca scenografii i instalacji prof. Jerzy Kalina, pianista, kompozytor muzyki i jazzman Włodzimierz Pawlik, aktor i reżyser, z-ca dyr. Teatru Polskiego we Wrocławiu Jan Szurmiej oraz reżyser, dramatopisarz i dyr. Teatru "Wierszalin" w Supraślu Piotr Tomaszuk.

Srebrne Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" odebrali: teatrolog i historyk teatru prof. Jagoda Hernik-Spalińska, aktor, reżyser i wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie prof. Jarosław Gajewski (w poniedziałek powołany na p.o. dyr. Teatru Klasyki Polskiej - PAP), reżyser teatralny i operowy, historyk sztuki, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie oraz dyr. stołecznego Teatru Lalka prof. Jarosław Kilian, aktor i reżyser, dyr. Studia Teatralnego "Słup" w Łodzi Marcel Szytenchelm, dramatopisarz, scenarzysta i producent filmowy Wojciech Tomczyk, oraz krytyk i historyk teatru, Rafał Węgrzyniak.

Wicepremier Piotr Gliński Brązowe Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" wręczył: aktorce teatralnej i filmowej, członkini Polskiej Akademii Filmowej Małgorzacie Rożniatowskiej, aktorowi i dyr. Teatru im. S. Jaracza w Łodzi Michałowi Chorosińskiemu, scenografowi i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Markowi Chowańcowi, aktorowi teatralnemu, filmowemu i telewizyjnemu Arkadiuszowi Janiczkowi, aktorowi teatralnemu, filmowemu i telewizyjnemu Łukaszowi Lewandowskiemu, aktorowi i współtwórcy Teatru Karola Wojtyły w Warszawie Jerzemu Mazurowi, oraz aktorowi, reżyserowi i nauczycielowi pantomimy Bartłomiejowi Ostapczukowi.

Uroczystość zakończyła się prezentacją "Zemsty" Aleksandra Fredry w reż. Michała Chorosińskiego i wykonaniu artystów Teatru Klasyki Polskiej.