Stoltenberg: jestem pewien, że nowy niemiecki rząd wypełni zobowiązania dotyczące wydatków na obronność

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyraził w czwartek przekonanie, że nowy niemiecki rząd wypełni zobowiązania dotyczące wydatków na obronność. Zaznaczył, że Niemcy są cenionym sojusznikiem NATO.

Sekretarz generalny NATO i prezydent Andrzej Duda, którzy spotkali się w czwartek w Brukseli, byli pytani na konferencji prasowej o wydatki na obronność w kontekście nowo podpisanej umowy koalicyjnej w Niemczech; dopytywano, jak oceniają to, że wymóg dotyczący przeznaczania 2 proc. PKB rocznie na obronność został w niej zmieniony na "długoterminowe inwestycje w działania międzynarodowe, dyplomację, rozwój, a także zobowiązania NATO", a ten "długoterminowy horyzont" ma być na poziomie 3 proc.

Stoltenberg powiedział, że z radością przyjmuje informacje o podpisaniu umowy koalicyjnej w Niemczech i że zawiązuje się tam nowy rząd. Podkreślił, że zna od wielu lat Olafa Scholza, który ma zostać kanclerzem i cieszy się na współpracę z nim i jego rządem. Stwierdził, że jest on "silnym adwokatem więzi transatlantyckiej" i jest zaangażowany na rzecz NATO.

W środę socjaldemokratyczna SPD, Zieloni i liberalna FDP doszły do porozumienia w sprawie utworzenia nowego rządu Niemiec. Partyjni liderzy koalicji przedstawili w środę w Berlinie umowę koalicyjną.

Według sekretarza generalny NATO umowa określa jasno, że Niemcy mają zobowiązania związane z NATO i skupiają się na odpowiednim wyposażeniu Bundeswehry. "Poziom dwóch procent dotyczy wymagań, pewnych celów, budowania zdolności i oczekujemy, że wszyscy sojusznicy będą te zobowiązania wypełniać. Jestem też pewien, że Niemcy nadal będą zwiększały wydatki obronne. Chodzi o to, żeby miały odpowiednie zdolności i były w stanie wyposażyć Bundeswehrę tak dobrze, jak to możliwe" - powiedział.

"Dlatego też oczekuję i jestem pewien, że nowy niemiecki rząd na pewno wypełni te zobowiązania" - dodał. Zaznaczył, że Niemcy są cenionym sojusznikiem NATO, który wnosi wkład na rzecz misji i operacji NATO na wiele sposobów.

Prezydent Duda podkreślał, że Polska ma ogromny szacunek do zachodnich aliantów, w tym do Niemiec. "Ale patrząc na to z polskiego punktu widzenia nas najbardziej interesuje sytuacja naszej odpowiedzialności, nie tylko wschodniej flanki NATO, ale za bezpieczeństwo Polski i jej obywateli" - powiedział. Podkreślił, że nie ma wątpliwości, że Polska musi wzmocnić swoją armię i zmodernizować oraz ją zwiększyć. Dlatego - podkreślał - niezależnie od zobowiązań sojuszniczych w NATO, Polska zwiększa wydatki na obronność, które znacząco przekraczają 2 proc., i będą w najbliższych latach nadal zwiększane.