Stoltenberg: Rosja szuka pretekstu, by zaatakować Ukrainę

Obawiamy się, że Rosja szuka pretekstu, by uderzyć na Ukrainę - oświadczył na konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

"Sojusznicy wciąż szukają dyplomatycznego rozwiązania" - zadeklarował Stoltenberg. Powtórzył jednocześnie, że wbrew temu, co mówi Moskwa, "w terenie" nie widać deeskalacji. Przeciwnie - Rosja kontynuuje koncentrację wojsk.

"Obawiamy się, że Rosja szuka pretekstu, by dokonać inwazji na Ukrainę" - powiedział Stoltenberg.

Zwrócił również uwagę, że na terytorium Ukrainy działa "wielu oficerów rosyjskiego wywiadu", których zadaniem jest prowadzenie operacji "pod obcą banderą" i tworzenie pretekstów do interwencji.



"Rosja ma dość sił i możliwości, aby w każdej chwili rozpocząć inwazję na pełną skalę na Ukrainę" - zauważył Stoltenberg.



"To nie są normalne ćwiczenia. To nie są normalne działania" - dodał, zastrzegając jednocześnie, że nie wie, jakie są intencje Rosji.



"Apelujemy o deeskalację, na którą nigdy nie jest za późno" - powiedział sekretarz generalny NATO.