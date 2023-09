Stowarzyszenie Kin Studyjnych: zrzeszone kina same decydują o repertuarze i emisji reklam

Kina zrzeszone w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych we własnym zakresie decydują o wszelkich aspektach swojej działalności, w tym o repertuarze filmowym i wyświetlanych spotach reklamowych - tak SKT zareagowało na czwartkową zapowiedź wiceszefa MSWiA dotyczącą emisji specjalnych spotów przed seansami "Zielonej granicy".

"Film Agnieszki Holland +Zielona granica+ pokazuje w sposób skrajnie niesprawiedliwy, nieuprawniony, krzywdzący funkcjonariuszy Straży Granicznej" - ocenił Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podczas czwartkowej konferencji prasowej w resorcie. Zapowiedział, że emisja we wszystkich kinach studyjnych w Polsce zostanie poprzedzona specjalnym spotem "pokazującym kontekst operacji hybrydowej, przebieg operacji i rozwiązanie, które wprowadziliśmy, żeby zagwarantować bezpieczeństwo Polek i Polaków" - zapowiedział.

Wiceminister Poboży doprecyzował w mediach społecznościowych: "Ucinając absurdalne teorie dotyczące emisji spotu informuję, że nasz resort poprzez agencję pośredniczącą po prostu wykupił reklamy w kinach studyjnych na zasadach komercyjnych. Realizujemy w ten sposób kampanię informacyjną w obronie dobrego imienia formacji podległych MSWiA".

Do zapowiedzi resortu odniosło się Stowarzyszenie Kin Studyjnych, do którego należy 241 kin w Polsce. "Kina zrzeszone w Stowarzyszeniu prowadzone są przez niezależne od Stowarzyszenia Kin Studyjnych podmioty, które we własnym zakresie decydują o wszelkich aspektach swojej działalności, w tym o repertuarze filmowym i wyświetlanych spotach reklamowych" - podkreślono w czwartkowym oświadczeniu Zarządu Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

Premiera filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" odbędzie się w piątek. Obraz zaprezentowano 5 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie zdobył Nagrodę Specjalną Jury. Scenariusz filmu został zainspirowany sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Przedstawia trzy perspektywy: uchodźców, polskich aktywistów i straży granicznej. W filmie wystąpili m.in. Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Behi Djanati-Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous i Piotr Stramowski.

