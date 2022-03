Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy popiera wniosek Ukrainy o przyjęcie do UE

Przedstawiciele Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy przyjęli stanowisko popierające wniosek Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej. Stanowisko to przygotował, pełniący obecnie funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Prezydent Częstochowy wystosował też, na wniosek władz Charkowa, wystąpienie do sekretarz generalnej Rady Europy, pod auspicjami której funkcjonuje Stowarzyszenie, przekazując apel o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

Jak poinformował we wtorek częstochowski magistrat, Matyjaszczyk jako przewodniczący organizacji zrzeszającej 81 miast poprowadził obrady jej prezydium, a przygotowane przez niego stanowisko ws. poparcia wniosku Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej uzyskało akceptację pozostałych członków Stowarzyszenia.

W stanowisku, kierowanym do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli, zaakcentowano, że wojna oznacza śmierć tysięcy niewinnych ludzi i zagrożenie ogromną katastrofą humanitarną. W tym kontekście podkreślono konieczność przeciwstawienia się rosyjskiej napaści i potępienia prowadzonych przez Federację Rosyjską niszczycielskich działań wojennych w Ukrainie.

"Ukraińskie samorządy od lat udowadniają, jak bliskie są im europejskie wartości, stanowiąc niezastąpioną, bardzo aktywną część Stowarzyszenia" - napisano w stanowisku, przygotowanym przez Matyjaszczyka. "Nie można nie zauważyć ich zaangażowania i ciężkiej pracy na rzecz integracji europejskiej" - dodano.

"Ukraińcy to ludzie wierzący w dobrą przyszłość we wspólnocie europejskiej. Przedstawiciele miast laureatów z Charkowa, Iwano-Frankiwska, Chmielnickiego, nie raz pokazywali swoją gotowość, aby stać się częścią zjednoczonej Europy. Dlatego, z całym przekonaniem, chcielibyśmy jako Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy poprzeć wniosek (…) o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej" - wskazuje stanowisko Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy.

"Pragniemy prosić Parlament Europejski oraz wszystkie państwa członkowskie, by w tej trudnej chwili okazali naszym przyjaciołom jednomyślność i konsekwencję w działaniu. Popieramy nie tylko przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej, ale jej pełne włączenie w struktury wspólnoty. Bezpieczeństwo przyszłych pokoleń państw starego kontynentu jest w naszych rękach i wymaga, abyśmy wszyscy bez wyjątku mówili jednym głosem" - zaznaczono w stanowisku.

Matyjaszczyk w trakcie obrad wyraził przekonanie, że dzięki przystąpieniu do UE, Ukraina będzie mogła łatwiej powstać z gruzów i odbudować swoje miasta, a także poczuć, że jest w gronie przyjaciół, którzy podzielają jej chęć do życia w pokoju oraz propagowania uniwersalnych wartości, będących fundamentami wolnej Europy: wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka.

Wskazał też, że w związku z wojną w spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele prezydium z Charkowa. "Charków wie, że ich wspieramy, wiedzą o naszym zaangażowaniu i organizowaniu pomocy dla Ukrainy. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że jest to obecnie jedno z najbardziej zniszczonych ukraińskich miast, w którym Rosjanie zniszczyli niemal całą infrastrukturę, (…) a więc odbudowa tego miasta potrwa z pewnością wiele lat" - podkreślił Matyjaszczyk.

Ponadto prezydent Częstochowy odpowiedział na apel miast ukraińskich o pomoc w zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Ukrainą; mer Charkowa skierował w tej sprawie list do prezydenta Częstochowy, a mer Iwano-Frankiwska osobiście podkreślał wagę tego apelu podczas obrad prezydium.

W reakcji Matyjaszczyk skierował pismo do Sekretarz Generalnej Rady Europy, pod auspicjami której funkcjonuje stowarzyszenie, Mariji Pejčinović Burić przekazując prośbę o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.