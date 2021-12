Stowarzyszenie Polska 2050 organizuje Wigilię online, dla osób samotnych, przebywających na kwarantannie lub spędzających ten wieczór z dala od domu - powiedziała PAP wiceprezes stowarzyszenia Agnieszka Buczyńska. W Wigilii wezmą udział parlamentarzyści, m.in. Joanna Mucha i Tomasz Zimoch.

"Aby wziąć udział w Wigilii nie trzeba być członkiem, działaczem ani wolontariuszem naszego stowarzyszenia. Formuła spotkania jest otwarta. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić ten czas wspólnie z innymi"- podkreśliła Buczyńska.

Inicjatorem wydarzenia jest region stowarzyszenia Polska 2050 z Wielkiej Brytanii. "Pomysł pojawił się spontanicznie, w chwili, gdy jedna z wolontariuszek ruchu zapytała o spotkanie na zoomie w Wigilię" - powiedział PAP Grzegorz Wacnik z Manchesteru, pomysłodawca spotkania. "Początkowo zignorowaliśmy pytanie tłumacząc, że jest to czas zarezerwowany wyłącznie dla rodzinny i należy poświęcić go tylko najbliższym. Jednak po dwóch dniach uświadomiłem sobie, jak bardzo egoistyczne było takie myślenie, bo sam dobrze wiem czym jest samotność. Dlatego choć na czas Wigilii i Sylwestra zapragnąłem dać ludziom możliwość, by to zmienić" - dodał.

Wigilię będą prowadzić wolontariusze ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ludmiła Mituła, redaktorka audycji "Śniadanie w Dallas" w Dobrym Radiu powiedziała PAP, że ma to być spotkanie radosne i postara się, by "było sympatycznie, rodzinnie, ciepło, wesoło i międzynarodowo".

W programie Wigilii będą m.in. opowieści o tradycjach świątecznych z różnych stron Polski i ze świata. O wielkiej polonijnej Wigilii w okolicach San Francisco opowie Jadwiga Rogowska, Beata Olson będzie mówić o tym, jak przekonała Amerykanów do polskiej Wigilii i postnych dań, a Teresa Kałużny z Toronto opowie o kanadyjskich zwyczajach.

W Wigilii wezmą udział również parlamentarzyści parlamentarnego koła Polski 2050, m.in. Joanna Mucha i Tomasz Zimoch. "Pomysł zorganizowania Wigilii na zoomie jest świetny. Jestem zaciekawiony i podekscytowany, bo takiego spotkania nie da się wyreżyserować" - powiedział PAP Zimoch. Podkreślił też, że cel jest jeden, by wszyscy byli tego wieczoru razem. "Lubię rozmawiać z ludźmi, a tego dnia szczególnie będę chciał porozmawiać z osobami, które z różnych przyczyn nie będą mogły spędzić Wigilii ze swoimi bliskimi" - przyznał.

Spotkanie wigilijne jest otwarte. Odbędzie się na platformie ZOOM w piątek między godz. 19.00 a 21.00. Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem: https://forms.gle/BzrFxnMWzcHRhZEEA. Formularze zgłoszeniowe dostępne są również w mediach społecznościowych lub na stronie Polska 2050. W piątek wszyscy zarejestrowani otrzymają link do spotkania. Nie będzie on wymagał ściągania dodatkowego oprogramowania.

Organizatorzy planują także drugie spotkanie w noc sylwestrową - "Sylwestrowy ZOOM jeszcze nie 2050 roku".