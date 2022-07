Stowarzyszenie Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski wybrało swój zarząd w woj. śląskim

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski w woj. śląskim, a prezydent Katowic Marcin Krupa – przewodniczącym rady regionalnej. Jak przekazało w piątek stowarzyszenie, wybrano już pełne składy obu tych struktur.

"Jestem niezwykle dumny, że zostałem wybrany na to stanowisko. Bardzo dziękuję za zaufanie. Od razu bierzemy się do pracy. Już teraz musimy budować struktury oddolnie, ale jednocześnie walczyć o to, aby głos samorządów z województwa był słyszalny. Nie chcemy uprawiać polityki, chcemy walczyć o dobro naszych małych ojczyzn" - powiedział po wyborze Chęciński.

Jak wynika z informacji stowarzyszenia w zarządzie i radzie regionalnej jego śląskich struktur zasiadają członkowie władz największych miast i gmin woj. śląskiego, wśród nich prezydenci Katowic, Bielska-Białej, Częstochowy oraz Rybnika.

Prezesem śląskich struktur Tak! Dla Polski został Arkadiusz Chęciński (prezydent Sosnowca), a wiceprezesami: Andrzej Dziuba (prezydent Tychów), Piotr Kuczera (prezydent Rybnika), Marcin Krupa (prezydent Katowic), Adam Neumann (prezydent Gliwic), Mariusz Wołosz (prezydent Bytomia), Krzysztof Matyjaszczyk (prezydent Częstochowy) i Jarosław Klimaszewski (prezydent Bielska-Białej).

Członkami zarządu zostali: Bogumił Sobula (wiceprezydent Katowic), Tomasz Sadłoń (wójt Psar), Kazimierz Karolczak (przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii), Mateusz Handel (wiceburmistrz Mikołowa), Gabriela Staszkiewicz (burmistrz Cieszyna) oraz Anna Jończyk-Drzymała (wiceburmistrz Lublińca).

Skarbnikiem śląskich struktur stowarzyszenia został wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok, a sekretarzem generalnym burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba.

Radzie regionalnej Tak! Dla Polski w woj. śląskim przewodniczy: Marcin Krupa; wiceprzewodniczącymi są senator Zygmunt Frankiewicz i b. wojewoda śląski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego Tomasz Pietrzykowski. Sekretarzem rady został burmistrz Ustronia Przemysław Korcz.

Członkowie rady to: Grzegorz Podlejski (wiceprzewodniczący zarządu GZM), Małgorzata Gościniak (radna Siemianowic Śląskich), Adam Skowronek (sekretarz Siemianowic Śląskich), Katarzyna Syryjczyk-Słomska (przewodnicząca rady miasta Mikołowa), Krzysztof Dudziński (radny Będzina), Maciej Kaczyński (burmistrz Łaz), Marek Plura (senator) i Michał Kaczmarczyk (rektor Wyższej Szkoły Humanitas).

Radę regionalną Tak! Dla Polski w woj. śląskim współtworzą też: Mirosław Kieca (prezydent Wodzisławia Śląskiego), Piotr Spyra (b. wicewojewoda śląski), Włodzimierz Kędzia, Zdzisław Banaś (burmistrz Siewierza), Zygmunt Łukaszczyk (b. wojewoda śląski), Ryszard Spyra (burmistrz Poręby), Bartłomiej Sabat (wiceprezydent Częstochowy), Krzysztof Mejer (b. wiceprezydent Rudy Śląskiej), Mirosław Duży (starosta mikołowski), Waldemar Socha (prezydent Żor) i Agnieszka Rupniewska (radna Zabrza).

Na pierwszym posiedzeniu śląskich struktur Tak! Dla Polski przyjęto też m.in. uchwałę, w której wyrażono poparcie dla przyjęcia dobrego zwyczaju ustanawiania każdorazowo komisarzem pierwszego zastępcy prezydenta, burmistrza lub wójta danej jednostki samorządu, w sytuacji zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych.

Ma to związek z sytuacją w Rudzie Śląskiej, której dotychczasowa prezydent Grażyna Dziedzic zmarła 17 czerwca br. Komisarz wyborczy wydał następnie postanowienie o wygaśnięciu mandatu Dziedzic, co oznacza, że z mocy prawa odwołani zostali wszyscy zastępcy prezydenta miasta. Od wygaśnięcia mandatu na przeprowadzenie przedterminowych wyborów jest 90 dni. Po wygaśnięciu mandatu wojewoda wnioskuje do premiera o powołanie osoby, która będzie pełniła funkcję komisarza miasta.

Członkowie śląskich struktur Tak! Dla Polski na pierwszym posiedzeniu zaapelowali także, aby wszystkie środowiska wskazały i poparły jednego kandydata w przedterminowych wyborach w Rudzie Śląskiej. Wystosowali ponadto apel do rządzących o zmiany w finansowaniu samorządów.

Prezesem Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski jest prezydent Sopotu Jacek Karnowski.