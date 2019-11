Strajki klimatyczne na całym świecie. Protestowano w Europie i nie tylko

W piątek na całym świecie odbywają się strajki klimatyczne na wezwanie ruchu społecznego Fridays for Future. Protesty zaplanowano w 2,3 tys. miast w 153 państwach.

W Berlinie demonstranci skakali do Sprewy. W Lizbonie większe manifestacje będą w grudniu, gdy przyjedzie Greta Thunberg.

Protestowano w Portugalii, na Węgrzech, w Czechach i w Australii.



We Włoszech ok. 300 tys. młodych ludzi wzięło udział w manifestacjach i innych inicjatywach czwartego globalnego strajku w obronie klimatu - podali organizatorzy. Wiece odbyły się w 110 miastach i miasteczkach.

Najwięcej osób, ponad 30 tys., zebrało się na Piazza del Popolo w Rzymie. W Mediolanie manifestowało ok. 25 tys. osób. Po 10 tys. uczniów i studentów uczestniczyło w wiecach w Turynie i Neapolu.

We wrześniu w manifestacjach we Włoszech udział wzięło około miliona osób. Największa odbyła się wtedy w Rzymie; było na niej 200 tys. młodych ludzi.

W Berlinie protestujący wskoczyli w kostiumach kąpielowych do Sprewy, by zamanifestować sprzeciw wobec wspieranego przez rząd pakietu klimatycznego, który zdaniem manifestantów jest niewystarczający do tego, żeby zredukować emisje gazów cieplarnianych w Niemczech. Później dziesiątki tysięcy młodych ludzi demonstrowały przed Bramą Brandenburską.

Protestowano też w innych miastach Niemiec. W Hamburgu demonstrowało ok. 30 tys. ludzi, a w Monachium - 17 tys.



Na Półwyspie Iberyjskim największy protest odbył się po południu w Lizbonie. Do centrum portugalskiej stolicy od rana ściągały grupki uczniów, którzy nie poszli na zajęcia szkolne. Na transparentach widniały napisy: "Jeśli nie teraz, to kiedy?", "Chcemy żyć!", "Czysty klimat!", "Sprawiedliwość klimatyczna teraz!".

W Portugalii strajki zorganizowano także w Faro, Coimbrze, Porto i na azorskiej wyspie Sao Miguel.

Jak poinformowała współorganizująca manifestację w Lizbonie Alice Gato, oczekiwania co do liczby uczestników nie były wysokie, ponieważ manifestację zwołano "dosyć spontanicznie kilka dni temu". Większej mobilizacji należy się spodziewać na początku grudnia, kiedy do Lizbony dotrze Greta Thunberg. Stolica Portugalii będzie dla nieformalnej liderki strajków klimatycznych przystankiem w drodze na madrycki szczyt klimatyczny COP25.

Manifestacje zorganizowano też w kilku hiszpańskich miastach, m.in. w Madrycie, Sewilli, Walencji oraz Barcelonie. Demonstracja pod hasłem "Black Friday. Black Future" jest jednym z dwóch wydarzeń w Barcelonie - w sobotę wieczór odbędzie też spotkanie organizacji klimatycznych, podczas którego omawiane będą przygotowania szczytu COP25 w Madrycie.