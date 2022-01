Strategia: Łączna liczba lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w Polsce: 185 286

Obecnie łączna liczba lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w Polsce to 185 286, to ponad 18 tys. osób więcej niż w 2015 r. To potencjał kadrowy do wykorzystania przy zwalczaniu epidemii i jej skutków – napisano w opublikowanej w piątek strategii walki z COVID-19 na piątą falę pandemii.

Przedstawione w strategii dane Naczelnej Izby Lekarskiej to stan z 31.12.2021 r.

Limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym został zwiększony w stosunku do 2015 r. o ponad 2800 miejsc i obecnie wynosi łącznie 10 381 miejsc (limit na rok akademicki 2021/2022). Jednocześnie zwiększyła się liczba uczelni prowadzących kształcenie z 14 w 2015 r. do 22 w 2021 r. (w tym 10 kształci też na kierunku lekarsko- dentystycznym). Obecnie w każdym województwie jest przynajmniej jeden ośrodek akademicki prowadzący kształcenie przyszłych lekarzy, co istotnie przekłada się na dostępność studiów i faktyczne koszty kształcenia - czytamy w strategii MZ.

W Krajowym Programie Odbudowy przewidziane zostało ponad 700 mln euro dla uczelni publicznych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków lekarskiego i pielęgniarskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie lekarza odbywającego specjalizację z grupy specjalizacji priorytetowych wynosi w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury - 5752 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 5862 zł.

"W celu zachęcenia młodych lekarzy do pracy w polskich podmiotach leczniczych, finansowanych ze środków publicznych, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, wprowadzono rozwiązanie, dzięki któremu lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury mogą otrzymać wynagrodzenie zasadnicze wyższe o 600 zł miesięcznie (w dziedzinie niepriorytetowej) lub wyższe o 700 zł miesięcznie (w dziedzinie priorytetowej). Aby otrzymać to wynagrodzenie lekarz zobowiązany jest do przepracowania - w podmiocie leczniczym, finansowanym ze środków publicznych - łącznie 2 lata w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego" - napisano.