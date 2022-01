Strategia: Pobrano 23 mln unijnych certyfikatów covid

W Polsce pobrano 23 mln unijnych certyfikatów covid, w tym 21,53 mln po pełnym szczepieniu – poinformowano w strategię walki z COVID-19, opracowanej na piątą falę pandemii. Dokument opublikowano w piątek na stronach MZ.

UCC wydawany jest osobie, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje UE same decydują, czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki w przypadki dwudawkowej szczepionki; w Polsce wymagane jest pełne zaszczepienie), otrzymał negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu w Polsce to 48 godz.), wyzdrowiał po COVID-19 (jego UCC będzie ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Jak poinformowano w strategii, pobrano 23 mln certyfikatów, w tym 21,53 mln po pełnym szczepieniu, 759,27 tys. (ozdrowieńcy), 746,35 tys. (negatywny test PCR).

UCC zamieszczany jest na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP lub w aplikacji mObywatel. Od 22 listopada wprowadzone zostało dwuskładnikowe logowanie do gabinet.gov - odpowiedź na ataki na konta personelu medycznego i wystawianie fałszywych UCC.