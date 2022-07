Straż Graniczna: 10 osób próbowało nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski

10 kolejnych osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie do Polski z terytorium Białorusi- poinformowała w środę na Twitterze Straż Graniczna. Były to osoby między innymi z Egiptu i Iraku.

Do prób przekroczenia granicy dochodziło na odcinkach działania placówek SG z Białowieży, Płaskiej i Mielniku.

"Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę przez rozlewiska rzek oraz przy pomocy drabiny dostarczonej przez służby białoruskiej. Osoby zatrzymano" - podała Straż Graniczna.

Do 15 lipca ma się zakończyć budowa 186-kilometrowej zapory na granicy. Jest to ogrodzenie z metalowych przęseł o wysokości ok. 5 metrów zwieńczone zwojami drutu ostrzowego. Do jesieni ma być także gotowa 202-kilometrowa bariera elektroniczna czyli system kamer i detektorów.

Od 1 lipca do 15 września w województwie podlaskim obowiązuje - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Obowiązuje w całym województwie podlaskim, za wyjątkiem odcinków granicy państwowej przebiegających na rzekach granicznych.