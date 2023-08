Straż Graniczna: 109 osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

109 osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - podała w środę w codziennym raporcie na Twitterze Straż Graniczna. Byli to m.in migranci z Erytrei, Maroka, Etiopii i Pakistanu.

Na terenie działania placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych zatrzymano dwóch Ukraińców za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. SG poinformowała, że Ukraińcy, w dwóch samochodach, przewozili siedmiu Syryjczyków i dwóch Irakijczyków.

SG podsumowała, że dotychczas w 2023 roku zatrzymano 505 osób - organizatorów i pomocników w nielegalnym przekraczaniu granicy.

Podlaski Oddział SG informował w ostatnich dniach, że osoby, które próbowały dostać się nielegalnie z terytorium Białorusi do Polski pochodziły z 49 krajów, a łączna liczba osób, które dotąd w 2023 roku próbowały przekroczyć granicę białorusko-polską wbrew przepisom i dostać się do Polski przekroczyła 19 tys. Tyle prób ujawniła SG.