Straż Graniczna: 111 osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

111 osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - podała w środę w codziennym raporcie na Twitterze Straż Graniczna. Wśród cudzoziemców byli obywatele Tunezji, Etiopii, Jemenu i Egiptu.

Nie ustają próby przekroczenia granicy na granicznych rzekach. SG podała, że we wtorek w okolicy Krynek czterech obywateli Syrii i obywatel Iraku przekroczyli rzekę Świsłocz. Po naszej stronie czekało na nich dwóch obywateli Łotwy.

Za pomocnictwo zatrzymano także trzech obywateli Ukrainy, dwóch Gruzji, obywatela Uzbekistanu i Egiptu.

W marcu odnotowano dotąd ponad 2,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. To znacznie więcej niż lutym i styczniu. W lutym było to ok. 1,5 tys. prób, w styczniu ponad 1,4 tys.

Na 186 km granicy polsko-białoruskiej jest zbudowana stalowa zapora o wysokości 5,5 metra. Jej uzupełnieniem jest zapora elektroniczna (system kamer i czujników), która ma działać na nieco ponad 200 km granicy. Trwają jeszcze prace przy budowie ostatniego, ok. 25-km odcinka zapory elektronicznej w rejonie Narewki i Białowieży.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i Siemianówce.

Obecnie w regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej (pas 15 metrów od granicy państwa lub brzegu wód granicznych), a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE.