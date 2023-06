Straż Graniczna: 111 osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

111 osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - podsumowała w środę na Twitterze w raporcie z ostatniej doby Straż Graniczna.

Wśród tych osób byli migranci m.in z Etiopii, Erytrei i Pakistanu. 15 osób osób wycofało się na Białoruś.

Zatrzymano także kolejną osobę za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. Na terenie działania placówki SG w Narewce zatrzymano Ukraińca, który przewoził pięciu Syryjczyków.

"Cudzoziemcy wciąż legalnie przybywają z krajów pochodzenia do Rosji, a potem na Białoruś" - zaznaczyła SG.

Od początku roku SG odnotowała łącznie ponad 12 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. Dotąd od początku czerwca odnotowano ponad 800 takich prób.

Na 206 km granicy polsko-białoruskiej działa już cała zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników. Zapora elektroniczna jest uzupełnieniem - zbudowanej w 2022 r. na długości 186 km granicy - zapory stalowej o wysokości 5,5 m.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.

Obecnie w tym regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej (15 m w głąb kraju od linii granicy) na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Obowiązuje też rozporządzenie wojewody z lutego tego roku, w sprawie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej na terenie województwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył je niedawno do sądu administracyjnego.