Straż Graniczna: 115 osób próbowało w środę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

115 osób, m.in. z Egiptu czy Etiopii - próbowało w środę nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską i dostać się do Polski - podsumowała w czwartek Straż Graniczna.

Na obszarze, który patroluje placówka SG w Białowieży, pięć osób przeprawiło się przez graniczną rzekę Przewłoka.

Na odcinkach granicy, za których ochronę odpowiadają placówki SG w Mielniku i Dubiczach Cerkiewnych, polskie służby zostały zaatakowane kamieniami przez osoby, którym przedtem udaremniono przekroczenie granicy.

Od początku 2023 r. SG odnotowała ponad 16 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju - ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu były 4 tys. takich prób, a w sierpniu - około tysiąca.

Z danych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wynika, że od początku 2023r. pogranicznicy z tego oddziału zatrzymali ponad 450 pomocników i organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy.

Na długości 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

W Podlaskiem, zamknięte do odwołania, są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.