Straż Graniczna: 116 osób próbowało w środę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

116 osób próbowało w środę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - podała w czwartek w raporcie z ostatniej doby Straż Graniczna.

Pięć spośród tych osób przekroczyło granice wbrew przepisom przeprawiając się przez graniczną rzekę Świsłocz. Było to trzech Somalijczyków i dwóch Nigeryjczyków. Zdarzenie miało miejsce na odcinku granicy, za którego ochronę odpowiada placówka SG w Bobrownikach.

Zatrzymano także troje obywateli Ukrainy za pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy. Na terenie działania placówki SG w Mielniki dwóch Ukraińców przewoziło pięciu Syryjczyków i obywatela Turcji. Na terenie działania placówki SG w Białowieży Ukrainka przewoziła pięciu Jemeńczyków i dwóch Syryjczyków - podała SG na Twitterze.

Z danych SG wynika, że dotąd w marcu odnotowano ponad 2,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. To znacznie więcej niż lutym i styczniu. W lutym było to ok. 1,5 tys. prób, w styczniu ponad 1,4 tys. Za pomocnictwo zatrzymano też łącznie od początku roku blisko 160 osób.

Na 186 km granicy polsko-białoruskiej jest zbudowana stalowa zapora o wysokości 5,5 metra. Jej uzupełnieniem jest zapora elektroniczna (system kamer i czujników), która ma działać na nieco ponad 200 km granicy. Trwają jeszcze prace przy budowie ostatniego, ok. 25-km odcinka zapory elektronicznej w rejonie Narewki i Białowieży.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i Siemianówce.

Obecnie w regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej (pas 15 metrów od granicy państwa lub brzegu wód granicznych), a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE.