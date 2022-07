Straż Graniczna: 13 osób próbowało w sobotę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

13 osób próbowało w sobotę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - podsumowała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna.

Byli to między innymi Nigeryjczycy i Palestyńczycy. Osoby usiłujące przekroczyć granicę zatrzymano.

Do zdarzeń doszło na odcinkach granicy chronionych przez placówki SG: Białowieża, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Mielnik i Narewka.

"Cudzoziemcy przedostali się do Polski przy użyciu drabiny i przez rozlewiska rzek. Osoby zatrzymano" - podała Straż Graniczna.

Do 15 lipca ma się zakończyć budowa zapory na granicy. Będzie miała 186 km długości. To ogrodzenie ze stalowych przęseł, które ma pięć metrów wysokości i jest zwieńczone concertiną. Do jesieni ma być gotowe również zabezpieczenie elektroniczne, czyli system kamer i detektorów. Bariera elektroniczna powstanie na 202 km.

Z końcem czerwca przestały obowiązywać przepisy o czasowym zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim; wprowadzono je w związku z kryzysem migracyjnym, potem tłumaczono je również koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w związku z budową zapory inżynieryjnej.

Od 1 lipca do 15 września w Podlaskiem obowiązuje - wydany przez wojewodę na wniosek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość 200 metrów.