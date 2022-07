Straż Graniczna: 17 osób próbowało w piątek dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi

17 kolejnych migrantów próbowało w piątek dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi - podała w sobotę na Twitterze Straż Graniczna. Były to między innymi osoby z Egiptu, Indii i Iraku.

Próby przekraczania granicy miały miejsce na odcinkach chronionych przez placówki SG Białowieża, Płaska, Narewka oraz Dubicze Cerkiewne.

SG podała, że migranci próbowali się dostać do Polski przez rozlewiska rzek lub przy użyciu drabiny. Osoby te zatrzymano.

Do 15 lipca ma się zakończyć budowa zapory na granicy. Będzie miała 186 km długości. To ogrodzenie ze stalowych przęseł, które ma pięć metrów wysokości i jest zwieńczone concertiną. Do jesieni ma być gotowe również zabezpieczenie elektroniczne, czyli system kamer i detektorów.

Z końcem czerwca przestały obowiązywać przepisy o czasowym zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim; wprowadzono je w związku z kryzysem migracyjnym, potem tłumaczono je również koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w związku z budową zapory inżynieryjnej.

Od 1 lipca do 15 września w Podlaskiem obowiązuje - wydany przez wojewodę na wniosek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość 200 metrów.