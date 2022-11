Straż Graniczna: 43 osoby próbowały w sobotę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

43 osoby próbowały w sobotę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - posumowała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna. Zatrzymano także dwie kolejne osoby, które przewoziły migrantów.

Na terenie działania placówki SG w Krynkach trzech migrantów (z Kamerunu i Syrii) przeprawiło się przez graniczną rzekę Świsłocz.

23 osoby podchodziły po stronie białoruskiej pod zbudowaną na granicy zaporę i wycofały się. Zdarzenie to miało miejsce w rejonie granicy chronionym przez placówkę SG w Białowieży.

Także na tym odcinku (placówka SG Białowieża), w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekroczeniu granicy zatrzymano dwóch Gruzinów, którzy przewozili trzech migrantów w Sudanu.

SG podsumowywała w ostatnich dniach, że od początku listopada zanotowano łącznie ponad 1,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W październiku takich prób było ponad 2,5 tys. W sumie od początku roku było to ponad 13,2 tys. prób.

Trwa instalacja bariery elektronicznej, która ma być uzupełnieniem stalowego ogrodzenia, zbudowanego na 186 kilometrach granicy lądowej z Białorusią. Bariera elektroniczna ma mieć 206 km i obejmie również odcinki, gdzie stalowego ogrodzenia nie ma, np. graniczne rzeki. Gotowy jest już jej pierwszy odcinek; w miniony piątek niedaleko Kuźnicy oficjalnie oddano do użytku 21 km takiej bariery, gdzie jest m.in. blisko ćwierć tysiąca kamer dzienno-nocnych i 67 kamer termowizyjnych.

Według zapowiedzi MSWiA, do końca roku powinna być oddana do użytku cała bariera elektroniczna.

Od 1 lipca do 30 listopada obowiązuje w Podlaskiem - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Nie dotyczy to odcinków granicy na rzekach. O zakaz wnioskował komendant Podlaskiego Oddziału SG. Uzasadniano to budową zapory elektronicznej. POSG poinformował PAP, że chce wydłużenia tego zakazu do końca 2022 r., ma być złożony do wojewody wniosek w tej sprawie. Powodem jest wciąż budowa zabezpieczeń elektronicznych na granicy.