Straż Graniczna: 46 osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

46 osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - podała w środę na Twitterze Straż Graniczna. Byli to między innymi migranci z Afganistanu, Egiptu czy Jemenu.

12 osób spośród tych migrantów podchodziło pod zbudowaną na granicy barierę, ale wycofały się na Białoruś gdy zobaczyły polskie patrole.

Nie ustają próby przekroczenia granicy na rzekach. SG podała, że pięć osób z Syrii nielegalnie przeprawiło się przez rzekę Świsłocz.

SG poinformowała, że w listopadzie dotąd odnotowano 2 tys. 158 prób nielegalnego przekroczenia granicy i porównała, że przed rokiem było ich 8,9 tys.

Trwa instalowanie bariery elektronicznej, która ma być uzupełnieniem stalowego ogrodzenia, zbudowanego na 186 kilometrach granicy z Białorusią. Bariera elektroniczna ma mieć 206 km i obejmie również odcinki, gdzie stalowego ogrodzenia nie ma, np. graniczne rzeki.

Gotowe są już jej dwa pierwsze odcinki, o łącznej długości 37 km; w najbliższych dniach planowane są odbiory techniczne kolejnych odcinków takiej bariery, wyposażonej m.in. w kamery dzienno-nocne i termowizyjne.

Według zapowiedzi MSWiA, do końca roku powinna być oddana do użytku cała bariera elektroniczna.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Po kolejnym przedłużeniu przez wojewodę, zakaz obowiązuje obecnie do końca roku w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.