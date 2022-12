Straż Graniczna: 52 osoby próbowały w piątek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

52 osoby próbowały w piątek dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi - podała w sobotę Straż Graniczna. Z związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekroczeniu granicy zatrzymano trzech Ukraińców.

SG podała, że sześć spośród osób, które próbowały dostać się do Polski, podchodziło pod zbudowaną na granicy stalową barierę, ale wycofały się.

Na terenie działania placówek SG w Narewce i Mielniku zatrzymano trzech Ukraińców, którzy przyjechali po siedemnastu migrantów: dwunastu Egipcjan, trzech Syryjczyków i dwóch obywateli Turkmenistanu - podała SG na Twitterze.

Sobota, 31 grudnia 2022 r., jest ostatnim dniem, kiedy obowiązuje zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej w Podlaskiem na odległość mniejszą niż 200 metrów. 1 stycznia nie będzie już obowiązywać rozporządzenie wojewody podlaskiego w tej sprawie, bo Straż Graniczna nie złożyła już do wojewody stosownego wniosku o dalsze przedłużenie tego zakazu.

Od stycznia 2023 r. przy granicy obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia regulować będzie inne rozporządzenie wojewody - wydane we wrześniu 2021 roku, w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Pasem drogi granicznej jest - wg. definicji z ustawy o ochronie granicy państwowej - obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.

Zakaz przebywania na pasie drogi granicznej nie dotyczy jedynie właścicieli gruntów leżących w tym pasie oraz oznakowanych szlaków turystycznych i kąpielisk. Teren oznaczony będzie tablicami "Pas drogi granicznej - wejście zabronione".

Zakaz przebywania przy granicy na obszarze 200 metrów od linii granicy obowiązywał od 1 lipca, najpierw do 15 września, potem do 30 listopada i następnie do 31 grudnia. Był związany z pracami przy montażu elektronicznych elementów zapory na granicy polsko-białoruskiej. Zakaz zastępował większe ograniczenia, które wcześniej obowiązywały przy granicy w związku z kryzysem migracyjnym, który ma miejsce od lata 2021 r.

Przez dziesięć miesięcy obowiązywał tam bowiem zakaz przebywania w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim leżących w obszarze przygranicznym. Najpierw od 2 września do 30 listopada 2021 r. na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy, potem od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 r. obowiązywało właśnie rozporządzenie MSWiA o zakazie przebywania na tym obszarze, które było potem przedłużane, ostatecznie do 30 czerwca 2022 r.

Na 186 km granicy w Podlaskiem powstała stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Nie zakończyła się jeszcze budowa zapory elektronicznej, która powstaje na nieco ponad 200 km. Według najnowszych informacji Straży Granicznej z piątku, dotychczas oddano do użytku sześć odcinków zapory elektronicznej o łącznej długości 108 km. Dwa z tych odcinków (łączna długość ponad 35 km) uruchomiono w piątek. SG zapowiadała, że cała zapora elektroniczna powstanie do połowy stycznia 2023 r.