Straż Graniczna: 55 osób próbowało dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi

55 osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie do Polski z terytorium Białorusi - poinformowała w środę na Twitterze Straż Graniczna.

"Cudzoziemcy ze swoich krajów pochodzenia przylecieli do Rosji, a stąd drogą lotniczą lub lądową na Białoruś" - napisała SG.

Wśród osób, które próbowały dostać się do Polski byli m.in. obywatele Gambii. SG podała, że np. na odcinkach granicy chronionych przez placówki w Narewce i Mielniku 15-osobowa grupa migrantów podchodziła pod zbudowaną na granicy barierę i wycofywała się.

Podlaski Oddział SG podsumowywał we wtorek, że od początku 2022 r. pogranicznicy ujawnili ponad 13,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko- białoruskiej, w listopadzie ponad 1,7 tys.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, zakaz obowiązuje do końca listopada w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach, ale już wiadomo, że będzie obowiązywał do końca grudnia 2022 r. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał w poniedziałek rozporządzenie, które przedłuża ten zakaz.

Wprowadzenie tego zakazu jest uzasadniane trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych granicy. Trwa instalowanie tych urządzeń. Bariera elektroniczna ma być uzupełnieniem stalowego ogrodzenia, które zbudowano na 186 kilometrach granicy lądowej z Białorusią. Bariera elektroniczna ma mieć 206 km i obejmie również odcinki, gdzie stalowego ogrodzenia nie ma, np. graniczne rzeki. Gotowy jest już jej pierwszy odcinek; w miniony piątek niedaleko Kuźnicy oficjalnie oddano do użytku 21 km takiej bariery.

Według zapowiedzi MSWiA, do końca 2022 r. powinna być oddana do użytku cała bariera elektroniczna.