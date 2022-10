Straż Graniczna: 57 osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi

57 kolejnych osób próbowało we wtorek dostać nielegalnie do Polski z terytorium Białorusi - podała w środę na Twitterze Straż Graniczna. Zatrzymano cztery osoby, które przewoziły migrantów.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Siedem osób przekroczyło nielegalnie granicę i dostało się do Polski przekraczając rzekę Świsłocz. Byli to Egipcjanie.

Zatrzymano także cztery osoby: dwóch Ukraińców oraz Uzbeka i Kazacha, którzy przewozili w sumie 12 migrantów z Egiptu, Jemenu i Afganistanu.

Od ostatniego piątku, SG ujawniła ponad 400 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią.

Od 1 lipca do końca listopada 2022 r. obowiązuje w Podlaskiem (z wyjątkiem odcinków granicy na rzekach)- wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Wydano go w związku z trwającymi pracami przy budowie zapory elektronicznej.