Straż Graniczna: 62 osoby próbowały w poniedziałek dostać się do Polski z Białorusi

62 osoby próbowały w poniedziałek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - podsumowała we wtorek na Twitterze Straż Graniczna. Zatrzymano dwie osoby, które przewoziły dwunastu cudzoziemców.

Jedenaście osób spośród tych, które chciały dostać się do Polski, podchodziło pod zbudowaną na granicy stalową zaporę, ale - jak podaje SG - wycofały się.

SG poinformowała krótko, że na odcinku granicy chronionym przez placówkę w Bobrownikach zatrzymano dwóch obywateli Madagaskaru.

Na obszarze działania placówek SG w Michałowie i Białowieży zatrzymano natomiast dwóch Ukraińców, którzy przewozili łącznie dwunastu migrantów, między innymi Egipcjan.

Straż Graniczna odnotowała w październiku dotąd łącznie ponad 1,7 tys. prób (w tym są również podejścia pod stalową barierę) nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. To więcej, niż we wcześniejszych miesiącach. Np. we wrześniu takich prób było blisko 1,3 tys.

Po zbudowaniu zapory na granicy z Białorusią, prowadzone są prace związane z uruchomieniem tam tzw. bariery elektronicznej. Gotowe jest już Centrum Nadzoru w Białymstoku, do którego będą trafiać sygnały z urządzeń perymetrycznych i innych z linii granicznej. Na samej granicy ustawiono pierwszy z jedenastu kontenerów teletechnicznych, które będą integrowały działanie elementów bariery elektronicznej, trwa instalacja kamer i kabli detekcyjnych.

Pierwsze kilometry zapory elektronicznej mają być uruchomione prawdopodobnie jeszcze w październiku. Pełne uruchomienie systemu planowane jest na koniec roku.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje do końca listopada w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.

Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych.