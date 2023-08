Straż Graniczna: 64 osoby próbowały w czwartek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

64 osoby, m. in. z Iranu, Indii, Syrii, Afganistanu, próbowały w czwartek nielegalnie dostać się do Polski z terytorium Białorusi - podsumowała w piątek Straż Graniczna.

Wśród tych migrantów byli także obywatele Bangladeszu, Kamerunu, Nigerii i Algierii oraz Pakistanu.

SG podała na Twitterze, że migranci których próby dostania się do Polski dotychczas w 2023 r. ujawniono pochodzili z 49 krajów, w lipcu do Polski próbowały się dostać nielegalnie do Polski przez białorusko-polską granicę osoby z 37 krajów.

Podlaski Oddział SG informował w ostatnich dniach, że od początku 2023 r. odnotowano ponad 19,1 tys. prób nielegalnego przekroczenia tej granicy, w z czego w sierpniu takich prób było ponad 1,6 tys.

Na długości 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

Rzeczniczka SG por. Anna Michalska informowała w ostatnich dniach, że w 2024 r. ruszy budowa zapory elektronicznej wzdłuż rzek: Bug w Lubelskiem oraz Świsłocz oraz Istoczanka w Podlaskiem. Firmy, które wykonają tę zaporę mają być wyłonione do końca 2023 r. Zapora ma być sfinansowana ze środków UE. .Kamery i czujniki ruchu będą instalowane na brzegach rzek w pasie drogi granicznej.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.