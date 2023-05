Straż Graniczna: 83 osoby próbowały w sobotę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

83 osoby próbowały w sobotę dostać się nielegalnie z terytorium Białorusi do Polski - podała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna.

Byli to migranci między innymi z Algierii, Erytrei, Kuby i Somalii. Kilkanaście osób, na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś.

Na terenie działania placówki SG w Mielniku grupa migrantów rzucała kamieniami w polskie służby.

Od początku 2023 r. SG odnotowała w sumie ponad 9 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było to po ok. 2,5 tys. takich prób; w maju do tej pory - łącznie przekroczyła tysiąc. Migranci zatrzymani w 2023 r. na granicy z Białorusią pochodzili z ponad 40 krajów.

Na 206 km granicy polsko-białoruskiej działa zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników. Jest ona uzupełnieniem - zbudowanej w ub. roku na 186 km granicy - zapory stalowej o wysokości 5,5 m. Do zakończenia budowy zapory elektronicznej brakuje jeszcze 150 metrów instalacji na ostatnim z jedenastu odcinków, zlokalizowanym w okolicach Narewki i Białowieży; prace techniczne uniemożliwiają tam obecnie warunki w terenie, bo miejsca te są zalane wodą. Instalacja będzie możliwa, gdy poziom wody opadnie.

W Podlaskiem zamknięte są do odwołania wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.

Obecnie w tym regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej (15 m szerokości w głąb kraju od linii granicy) na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Obowiązuje też rozporządzenie wojewody z lutego tego roku, w sprawie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej na terenie województwa.