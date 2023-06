Straż Graniczna: 90 osób próbowało w czwartek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

90 osób próbowało w czwartek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - podała w piątek na Twitterze w raporcie z ostatniej doby Straż Graniczna.

Byli wśród nich między innymi migranci z Liberii i Maroka.

Zatrzymano też kolejne osoby za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. Na terenie działania placówki w Czeremsze Ukraińca, który przewoził obywatela Kamerunu oraz Gruzina, który przewoził trzech Egipcjan.

SG informowała w ostatnich dniach, że od początku 2023 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 350 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. To prawie tyle, ile w całym 2022 r. Zatrzymywani są najczęściej właśnie tzw. kurierzy, czyli kierowcy odbierający takie osoby i próbujące przewieźć je w głąb kraju lub na Zachód.

Od początku roku SG odnotowała łącznie ponad 12 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. Dotąd od początku czerwca odnotowano ponad 900 takich prób.

W czwartek zakończył się formalny odbiór techniczny ostatniego 25-km odcinka bariery elektronicznej. Cała bariera ma 206 km ( budowano jej 11 odcinków). Składa się na nią system trzech tysięcy kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych. SG informowała w czwartek, że system jest jeszcze konfigurowany, kalibrowany i integrowany. Koszt bariery elektronicznej to 343 mln zł.

Bariera elektroniczna uzupełnia zbudowaną wcześniej barierę fizyczną, czyli stalowy płot z przęseł o wysokości 5,5 m zakończony concertiną, którego budowa zakończyła się latem 2022 r. Zapora ta jest zbudowana na 186 kilometrach granicy polsko-białoruskiej, poza odcinkami wód granicznych, tam działa bariera elektroniczna. Cała inwestycja kosztowała 1,6 mld zł.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.

Obecnie w tym regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej (15 m w głąb kraju od linii granicy) na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Obowiązuje też rozporządzenie wojewody z lutego tego roku, w sprawie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej na terenie województwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył je niedawno do sądu administracyjnego.