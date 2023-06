Straż Graniczna: 93 osoby próbowały w sobotę przedostać się wbrew przepisom z Białorusi do Polski

93 osoby próbowały w sobotę, wbrew przepisom przedostać się z Białorusi do Polski - przekazała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna.

Byli to migranci między innymi z Bangladeszu, Egiptu, Indii i Somalii. 15 spośród tych osób na widok polskich patroli wycofało się na Białoruś.

Były też próby nielegalnego przekroczenia granicy na granicznych rzekach. 9 osób próbowało przeprawić się przez rzekę Świsłocz, ale - jak podała SG - na widok polskich strażników zawróciły na Białoruś i zostawiły ponton na brzegu. Natomiast na terenie działania placówki Straży Granicznej w Płaskiej trzech Sudańczyków przeprawiło się przez rzekę Wołkuszanka.

SG poinformowała także o zatrzymaniu kolejnych osób za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. Po pościgu zatrzymano Ukraińca i obywatela Mołdowy, którzy przewozili jedenastu Afgańczyków oraz Ukraińca, który przewoził cztery osoby: dwóch Sudańczyków, Jemeńczyka i Somalijczyka.

Z dotychczasowych danych SG wynika, że łącznie dotąd w 2023 r. za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymano ponad 380 osób.

SG od początku 2023 r. odnotowała ponad 12 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. Jak wynika z przekazywanych wcześniej przez SG danych, w marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. Od początku czerwca odnotowano ich ok. 1,8 tys.

Na 206 kilometrach granicy polsko-białoruskiej działa już cała zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników; SG informowała w ostatnich dniach o rozpoczęciu odbiorów technicznych na ostatnim odcinku. Zapora elektroniczna jest uzupełnieniem, zbudowanej w 2022 r. na długości 186 km zapory stalowej o wysokości 5,5 m.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.

Obecnie w tym regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej (15 m w głąb kraju od linii granicy) na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Obowiązuje też rozporządzenie wojewody z lutego tego roku, w sprawie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej na terenie województwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył je niedawno do sądu administracyjnego.