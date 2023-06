Straż Graniczna: 95 osób próbowało w piątek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

95 osób próbowało w piątek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - podała w sobotę na Twitterze w raporcie z ostatniej doby Straż Graniczna.

Byli wśród tych osób migranci np. z Somalii i Indii. Według SG 37 spośród tych osób zawróciło na stronę białoruską.

W rejonie działania placówki SG w Płaskiej siedem osób przeprawiło się przez graniczną rzekę Wołkuszanka. Było to trzech Gwinejczyków, dwóch Kameruńczyków, obywatel Togo i migrant z Mali.

Za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy SG zatrzymała Mołdawianina, który przewoził siedmiu Somalijczyków i Syryjczyka. SG podawała wcześniej, że dotąd w 2023 r. zatrzymano ponad 320 osób zaangażowanych w organizację nielegalnego przekraczania granicy.

SG poinformowała także, że na odcinku placówki SG w Białowieży doszło do kolejnego w ostatnich dniach ataku migrantów na pograniczników. SG podała, że "grupa agresywnych migrantów, którym nie udało się przedostać na stronę polską, obrzucała kamieniami patrol SG". Dodano, że nikt nie doznał obrażeń, uszkodzony został pojazd SG.

Od początku roku Straż Graniczna odnotowała łącznie ponad 10 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było to po ok. 2,5 tys. takich prób; w maju - blisko 3 tys. Migranci pochodzili z ponad 40 krajów.

W ostatnich dniach SG poinformowała, że gotowa jest już cała zbudowana na 206 kilometrach granicy zapora elektroniczna i rozpoczęły się odbiory ostatniego jej odcinka, gdzie prace były opóźnione z powodu zalania terenu. Zapora elektroniczna - system kamer i czujników - uzupełnia zbudowaną wcześniej na 186 km zaporę ze stalowych przęseł. W Podlaskim Oddziale SG w Białymstoku jest centrum nadzoru, gdzie są monitorowane dane z systemu.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.

Obecnie w regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej (15 m w głąb kraju od linii granicy), a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Obowiązuje też rozporządzenie wojewody z lutego 2023 r. w sprawie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej na terenie województwa.