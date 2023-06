Straż Graniczna: blisko 150 cudzoziemców próbowało w sobotę przedostać się z Białorusi do Polski

146 cudzoziemców, wśród których byli m.in. obywatele Indii, Tadżykistanu i Erytrei, próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski – podała w niedzielę rano Straż Graniczna. Pogranicznicy zatrzymali też kolejnych tzw. kurierów przewożących migrantów.

Straż Graniczna poinformowała na Twitterze, że wśród 146 osób, które próbowały przedostać się do Polski, grupa 12 osób zawróciła na Białoruś na widok polskich patroli.

Na terenie ochranianym przez pograniczników z placówki w Narewce zatrzymano też kolejnych tzw. kierowców przewożących osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. SG zatrzymała dwóch Ukraińców, którzy przewozili łącznie 10 osób: obywateli Somalii i Syrii.

SG przypomniała też, że "migranci mają rosyjskie wizy".

Od początku 2023 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 350 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

SG od początku roku odnotowała ponad 12 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. Jak wynika z przekazywanych wcześniej przez SG danych, w marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. Od początku czerwca odnotowano natomiast ponad 1,3 tys. osób.

Na 206 kilometrach granicy polsko-białoruskiej działa już cała zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników; SG informowała w ostatnich dniach o rozpoczęciu odbiorów technicznych na ostatnim odcinku. Zapora elektroniczna jest uzupełnieniem, zbudowanej w 2022 r. na długości 186 km zapory stalowej o wysokości 5,5 m.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.

Obecnie w tym regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej (15 m w głąb kraju od linii granicy) na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Obowiązuje też rozporządzenie wojewody z lutego tego roku, w sprawie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej na terenie województwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył je niedawno do sądu administracyjnego.