Straż Graniczna: cudzoziemiec utknął na bagnach w ścisłym rezerwacie

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Białowieży, wspólnie ze strażakami z Hajnówki, pomogli cudzoziemcowi, który utknął na bagnach w Rezerwacie Ścisłym. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. To obywatel Syrii, który nielegalnie przekroczył polsko-białoruską granicę - podała we wtorek SG.

Akcję ratunkową przeprowadzono w poniedziałek. Informacja o cudzoziemcu wymagającym pomocy medycznej do Placówki SG w Białowieży wpłynęła od Policji z Hajnówki.

"We wskazany rejon wysłano patrol Straży Granicznej oraz powiadomiono współdziałające służby. Ze względu na niełatwy, bagienny teren dotarcie do cudzoziemca było utrudnione. Po kilku godzinach udało się go odnaleźć. Znajdował się w Rezerwacie Ścisłym, na bagnach" - zrelacjonowała SG.

Według SG był to obywatel Syrii, "który tuż po nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy, celowo kierował się w niedostępny rejon, aby uniknąć kontaktu ze służbami".

"Utknął jednak i nie potrafił się już samodzielnie wydostać z podmokłego, niebezpiecznego terenu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Hajnówce. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - podała Straż Graniczna.

Formacja podkreśliła, że to kolejna sytuacja, w której w trudno dostępnym terenie interweniują jej funkcjonariusze wspólnie z innymi służbami, pomagając cudzoziemcom. "Bardzo często osoby te wybierają trudno dostępne tereny, a osoby oferujące im pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy po stronie polskiej, kierują ich w takie miejsca" - zaznaczyła we wtorkowym komunikacie.

"W tym roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG brali udział w 8 akcjach ratunkowych, podczas których udzielono pomocy 11 cudzoziemcom" - podsumowała SG.