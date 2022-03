Straż Graniczna: do Polski przybyło 1,25 mln uchodźców z Ukrainy

Do Polski przybyło 1,25 mln uchodźców z Ukrainy; tylko we wtorek, do godz. 15 granicę ukraińsko-polską przekroczyło 78,5 tysiąca osób - podała Straż Graniczna. Wtorek to trzynasty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Według danych SG od tego czasu do Polski przybyło 1,25 miliona uchodźców.

"Dzisiaj, tj. 08.03, do godz. 15.00 przyjechało 78,5 tys. osób, to mniej o 7 proc. w porównaniu z wczoraj (84,2 tys)" - przekazała Straż Graniczna na Twitterze. Najwięcej, bo 19 tysięcy osób granicę przekroczyło w Medyce.

W poniedziałek do Polski przybyło 141,5 tys. uchodźców z Ukrainy. Rekordowym dniem jak do tej pory, według SG, była niedziela, 6 marca, kiedy to łącznie na ośmiu przejściach granicznych odprawiono 142,4 tys. osób.