Straż Graniczna: Do Polski przybyło ponad 787,3 tys. uchodźców z Ukrainy

Od początku ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 787,3 tys. uchodźców – poinformowała w sobotę Straż Graniczna.

"Od 24.02 z Ukrainy do Polski przyjechało 787,3 tys. osób. Wczoraj tj.04.03 #funkcjonariusze SG odprawili rekordowe 106,4 tys. podróżnych z Ukrainy! Dzisiaj do godz. 07.00 - 33,7 tys. To o 34 proc. więcej niż wczoraj" - poinformowała SG na Twitterze.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

Sobota to dziesiąty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.