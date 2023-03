Straż Graniczna dostała samochody terenowe do służby głównie na wschodniej granicy (aktualizacja)

Straż Graniczna oficjalnie odebrała w poniedziałek 56 samochodów terenowych, które trafią przede wszystkim do placówek na granicy wschodniej z Białorusią, Ukrainą i Rosją; kolejnych sześć takich aut ma trafić do SG do końca marca. Całe zamówienie kosztowało ponad 21 mln zł, zrealizowała je Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Uroczystość przekazania samochodów odbyła się w Podlaskim Oddziale SG w Białymstoku (POSG). Nowoczesne toyoty land cruiser trafią przede wszystkim do placówek na wschodniej granicy, z czego dziewiętnaście do POSG, a osiemnaście do Nadbużańskiego Oddziału SG.

Ze specjalną konstrukcją i wyposażeniem na potrzeby patrolowe pograniczników, auta warte są 343 tys. zł za sztukę.

Obecny na uroczystości minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podkreślał, że pojazdy te będą wykorzystywane na granicy wschodniej - z Białorusią, Ukrainą i Rosją. "To są granice dziś szczególnie chronione. Za tymi granicami toczy się wojna, ale też w Rosji i na Białorusi rządzą politycy niechętni Polsce, wrodzy Polsce, których celem jest m.in. destabilizacja sytuacji w naszym kraju" - zaznaczył szef MSWiA.

W jego ocenie, to dzięki funkcjonariuszom SG "te plany się nie udają". "Codziennie udowadniacie waszą znakomitą, wzorową służbą, pełną ofiarności i poświęcenia, że nie powiodą się te plany destabilizacji naszego kraju. To dzięki wam, funkcjonariuszom SG, polskie granice są bezpieczne" - mówił.

Podkreślał, że chce wyrazić za to "słowa najwyższego uznania i szacunku". Dziękował pogranicznikom za ich służbę na granicy "w imieniu wszystkich polskich obywateli, wszystkich zwykłych Polaków". Przypomniał, że pieniądze na samochody dla SG pochodzą z programu modernizacji służb podległych MSWiA.

"Sukcesem formacji jest jej rozwój, rozwój oczywiście na wielu płaszczyznach, dlatego SG inwestuje w infrastrukturę, w nowoczesny sprzęt, ale przede wszystkim w funkcjonariuszy" - zaznaczył komendant główny Straży Granicznej, gen. dyw. Tomasz Praga. Mówił, że takim przykładem jest zakup nowoczesnych samochodów terenowych, niezbędnych w codziennej służbie. On również powtórzył, że pojazdy trafią głównie do służby na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

"Będą takim naturalnym wsparciem dla bariery inżynieryjnej na granicy z Białorusią i nowo budowanej bariery elektronicznej, która powstaje na granicy z Rosją" - mówił Tomasz Praga. Poinformował, że cała bariera elektroniczna na granicy z Rosją będzie gotowa we wrześniu.

Obaj z ministrem Kamińskim dziękowali prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałowi Kuczmierowskiemu za szybki zakup niezbędnego sprzętu. "Jest on nam niezbędny ze względu na sytuację i bezpieczeństwo na naszych granicach i toczącą się wojnę - zarówno tą na Ukrainie, jak i tą drugą, wojnę hybrydową na granicy z Białorusią" - podkreślił Praga.

Mówił też, że coraz więcej młodych ludzi chce służyć w SG. "Młodzi ludzie postrzegają obecną straż graniczną jako formację nowoczesną, dobrze wyszkoloną i dającą możliwość rozwoju zawodowego" - powiedział komendant główny SG. "Wojna hybrydowa na granicy z Białorusią nadal trwa. Musimy o tym pamiętać, dlatego ten sprzęt jest dla nas tak istotny" - zaznaczył.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski mówił o szybkich procedurach zakupowych, dzięki którym można sprawnie realizować takie zamówienia na potrzeby służb "które zabezpieczają Polskę przed atakami, przed różnymi działaniami hybrydowymi". "Czujemy się wyróżnieni i zobowiązani faktem, że współpraca z SG podnosi bezpieczeństwo Polski i jesteśmy dumni z tego, że SG - dzięki również takiemu wsparciu i zaangażowaniu - może być jeszcze szybsza, jeszcze sprawniejsza, jeszcze lepiej wykonywać swoje działania" - dodał.