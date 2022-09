Straż Graniczna: nie ma wzmożenia na przejściach granicznych z Rosją

Nie ma wzmożenia na przejściach granicznych z Rosją mimo ogłoszenia przez Kreml częściowej mobilizacji. Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska zauważa, że ruch na granicy z obwodem kaliningradzkim w środę jest mniejszy niż w ostatnich dniach.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Porucznik Michalska powiedziała PAP, że do godz. 17 w środę do Polski na wszystkich przejściach granicznych, w tym lotniczych, odprawiono 195 obywateli Rosji. Dzień wcześniej - około 300. Jak zauważyła, ruch jest mniejszy niż w ostatnich dniach. Na granicy jest spokojnie.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w środę rano częściową mobilizację w kraju. Operacja ma rozpocząć się jeszcze w środę i objąć rezerwistów, czyli osoby, które już odbyły służbę wojskową, ale przed wysłaniem na front mają przejść dodatkowe szkolenie. Mobilizacja obejmie ok. 300 tys. osób - poinformował w środę rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu.

Po ogłoszeniu mobilizacji media informowały, że Rosjanie masowo kupują bilety lotnicze, choć ich ceny mocno wzrosły. Wykupowali loty np. do Turcji, Gruzji i Armenii, czyli krajów, do których obywatele rosyjscy wciąż mogą podróżować bez wizy.

Jednak do Polski Rosjanie od dwóch lat mogą przyjeżdżać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ograniczenia wobec nich zostały zaostrzone w poniedziałek, po publikacji nowelizacji rozporządzenia MSWiA w tej sprawie. Zmiany Polska uzgodniła z Litwą, Łotwą i Estonią. Są one odpowiedzią na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Obywatele rosyjscy nie mają prawa wjeżdżać do Polski zza granicy zewnętrznej UE, jeśli podróżują w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych. Restrykcje obowiązują Rosjan na wszystkich przejściach granicznych, a od 26 września będą obowiązywać ich również na lotniskach i w portach morskich. Oznacza to, że Rosjanie nie przybędą do Polski z żadnego kraju spoza Schengen.

W mocy utrzymane są te wyjątki, które zostały uzgodnione przez Polskę i państwa bałtyckie, a na celu mają m.in. dalsze wspieranie przeciwników Putina. Wśród wyjątków są m.in. dysydenci, przypadki humanitarne, a także posiadacze zezwoleń na pobyt, kierowcy transportowi, czy członkowie misji dyplomatycznych.

Rzeczniczka Straży Granicznej powiedziała PAP, że od poniedziałku wjazdu do Polski odmówiono dziesięciu obywatelom Rosji.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...