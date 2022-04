Straż Graniczna: od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2, 96 mln osób

Od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2, 96 mln osób - poinformowała we wtorek rano na Twitterze Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze odprawili 13,7 tys. podróżnych, natomiast we wtorek do godz. 7 rano - 4,5 tys. osób.

Jak poinformowała Straż Graniczna, w poniedziałek funkcjonariusze SG odprawili 13,7 tys. podróżnych. To wzrost o 39 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (9,8 tys). "Dziś do godz. 07.00 rano - 4,5 tys., wzrost o 144 proc." - podała we wtorek na Twitterze Straż Graniczna.

W poniedziałek z Polski na Ukrainę wyjechało 11,4 tys. osób, natomiast od 24 lutego - 870 tysięcy osób.

Wtorek jest 62. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.