Straż Graniczna: od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2,984 mln osób

Od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2,984 mln osób - poinformowała w środę rano Straż Graniczna. We wtorek funkcjonariusze odprawili 21,4 tys. podróżnych, natomiast w środę do godz. 7 rano - 6,8 tys. osób.

Jak podała SG, we wtorek granicę z Ukrainy do Polski przekroczyło o 56 procent osób więcej niż w poniedziałek. Również najnowsze dane ze środy są o 50 procent wyższe niż minionej doby.

SG poinformowała też, że we wtorek z Polski do Ukrainy wyjechało 15,4 tysięcy osób. Od 24 lutego to 886 tysięcy osób.

Środa jest 63. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.