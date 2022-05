Straż Graniczna: od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 3,7 mln osób

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,7 mln osób – poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,7 tys. osób.

Jak poinformowała SG, w niedzielę do Polski z Ukrainy wjechało 21,7 tys. osób - to spadek o 14 proc. względem statystyk z soboty, kiedy było 25,2 tys osób. Natomiast w poniedziałek do godziny 7 rano przybyło 5,5 tys. osób - spadek o 8,3 proc. w stosunku do danych z niedzielnego poranka.

W niedzielę na Ukrainę odprawiono 28,6 tys. osób. Od 24 lutego 2022 roku to już 1, 696 mln osób.

W poniedziałek mija 96. dzień wojny na Ukrainie.