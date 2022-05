Straż Graniczna: od 24 lutego z Ukrainy do Polski przybyło 3,36 mln osób

Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji, z Ukrainy do Polski przybyło 3,36 mln - poinformowała w sobotę Straż Graniczna. W piątek do Polski przybyło 21,2 tys. osób. Więcej osób, 27 tys., wyjechało tego dnia na Ukrainę.

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 3,36 mln osób" - podała formacja na Twitterze.

W piątek granicę z Ukrainy do Polski przekroczyło 21,2 tys. osób, a do godz. 7 w sobotę - 6 tys. osób. W drugą stronę, z Polski na Ukrainę, wyjechało w piątek 27 tys. osób, a od 24 lutego ponad 1,2 mln osób.

Sobota to 80. dzień wojny. Według urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) liczba osób, które uciekły dotychczas z Ukrainy przed rosyjską agresją przekroczyła 6 milionów. Większość z nich trafiła do UE, a najwięcej do Polski. Polski rząd szacuje, że na dłużej w kraju pozostanie ok. 1,6 mln uchodźców.