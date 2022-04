Straż Graniczna: od 24 lutego z Ukrainy do Polski przybyły 3 mln osób

Od początku wojny na Ukrainie funkcjonariusze Straży Graniczne odprawili 3 mln osób przybywających z Ukrainy - podała w czwartek na Twitterze SG.

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 3 mln osób" - czytamy na profilu Straży Granicznej.

Służby prasowe SG podają też najnowsze statystyki dotyczące przekraczania granicy.

W środę do Polski przybyło z Ukrainy 24,8 tys. osób. Jak podaje Straż Graniczna, oznacza to wzrost o 16 proc., gdyż we wtorek (26.04) odprawiono - 21,4 tys.

W czwartek do godziny 7 rano do Polski przyjechało już 7,4 tys., oznacza to wzrost o 8 procent.

W środę osób przekraczających granice w przeciwnym kierunku - z Polski do Ukrainy - było 18,4 tys.

Od początku wojny funkcjonariusze odprawili 904 tys. osób jadących do Ukrainy.

Czwartek jest 64. dniem agresji Rosji na Ukrainę.