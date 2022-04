Straż Graniczna: od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 2,73 mln osób

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 2,73 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. W środę z Ukrainy przybyło 24,7 tys. osób, a do godz. 7 w czwartek 6 tys. osób. Od początku rosyjskiej inwazji granicę z Polski na Ukrainę przekroczyło natomiast 629 tys. osób, w tym 20 tysięcy w środę.

Czwartek to 50. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. "Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2,73 mln osób" - poinformowała rano Straż Graniczna.

Tylko w środę funkcjonariusze SG z Ukrainy do Polski odprawili 24,7 tysięcy osób. To wzrost o 3 procent w porównaniu z wtorkiem, gdy granicę przekroczyły 24 tysiące osób.

W czwartek, od północy do godz. 7 rano, do Polski przybyło 6 tysięcy osób. Jak zaznaczyła SG, to o 10 procent więcej niż w tym czasie w środę.

Od 24 lutego granicę z Polski na Ukrainę przekroczyło natomiast 629 tysięcy osób. W środę na Ukrainę wyjechało 20 tysięcy osób.

O sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej mówił w środę wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker. Jak tłumaczył, obecnie do Polski dziennie przybywa średnio 20-30 tysięcy osób. Na początku marca było to nawet 140 tysięcy.

Szefernaker zauważył, że nieznacznie wzrasta ruch na wyjeździe z Polski. Jak wyjaśniał, pojawiają się pierwsze przypadki powrotów kobiet z dziećmi do Ukrainy, głównie mieszkańców zachodniej części kraju, którzy widzą, że jest tam stosunkowo bezpiecznie.