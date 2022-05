Straż Graniczna: od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 3,317 mln osób

Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji, z Ukrainy do Polski wjechało 3,317 mln osób - poinformowała w czwartek Straż Graniczna. W środę do Polski przybyło 21,2 tys. osób. Z Polski na Ukrainę od 24 lutego wyjechało 1,187 mln osób.

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 3,317 mln osób" - podała formacja na Twitterze.

Tylko w środę do Polski przybyło 21,2 tys. osób. To o 17 procent więcej niż we wtorek, gdy granicę przekroczyło 18,1 tys. osób. Do godz. 7 w czwartek z Ukrainy przybyło 6,2 tys. osób, co również daje wzrost o 8 procent.

Z danych Straży Granicznej wynika, że w środę więcej osób odprawiono w drugą stronę - z Polski na Ukrainę - bo było to 27,5 tys. osób. Podobnie we wtorek, gdy na Ukrainę wyjechało 21,8 tys. osób. "Od 24.02 na Ukrainę z Polski wyjechało 1,187 mln osób" - zaznaczyła SG.

Czwartek jest 78. dniem wojny.