Straż Graniczna: Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało ponad 2,437 mln osób

Od początku wojny na Ukrainie, czyli od 24 lutego, do Polski wjechało z tego kraju 2,437 mln osób – poinformowała w sobotę rano Straż Graniczna. W piątek funkcjonariusze odprawili 21,1 tys. podróżnych, to spadek o 8,3 proc. w porównaniu z liczbą odprawionych w czwartek.

W komunikacie na Twitterze dodano, że w sobotę do godz. 7.00 do kraju dotarło 4300 osób, jest to wzrost o 24 proc.

Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego br. z Polski do Ukrainy wyjechało 421 tys. osób.

Sobota jest 38. dniem agresji Rosji na Ukrainę.