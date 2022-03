Straż Graniczna: od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało prawie 2,35 mln osób

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało prawie 2,35 mln osób - poinformowała we wtorek Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze SG odprawili 21 tys. podróżnych, czyli o ponad 22 proc. mniej niż w dniu poprzednim.

Najnowsze dane SG dotyczące przekraczania ukraińsko-polskiej granicy opublikowano na Twitterze. Jak przekazano, od początku rosyjskiej inwazji z Ukrainy do Polski wjechało 2,344 mln osób.

"Wczoraj tj. 28.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 21 tys. podróżnych - to spadek o 22,1 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (27 tys.)" - czytamy. Jak dodano, we wtorek do godz. 7 odprawiono 3 tys. osób, co oznacza spadek o 7,4 proc.

Granicę w przeciwnym kierunku, z Polski do Ukrainy, przekroczyły od tego samego czasu 364 tys. osób.